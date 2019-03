Antwerp plaatst tijdelijke tribune tijdens Play-off 1: “Willen rol van betekenis spelen”

Royal Antwerp FC plaatst tijdens Play-off 1 een tijdelijke tribune. Dat maakte The Great Old bekend op haar website. De tribune zal ongeveer plaats bieden aan 700 supporters. “We willen een rol een rol van betekenis spelen in Play-off 1”, zo laat Antwerp weten.

“Royal Antwerp FC wil een rol van betekenis spelen in Play-Off 1. Daarbij hebben we natuurlijk de vocale steun van onze fans meer dan nodig. En jullie willen er ook heel graag bij zijn, hebben we de afgelopen weken gemerkt, want de vraag naar tickets voor Play-Off 1 was ongelooflijk groot.”

Antwerp diende daarom opnieuw een aanvraag in voor een extra tijdelijke tribune achter het doel, zoals die er ook eerder dit seizoen al stond. Eens deze opbouw is afgerond, zal er een inspectie volgen van alle betrokken overheids- en veiligheidsdiensten. Als die gunstig is, kan Antwerp starten met ticketverkoop.

De tickets zullen enkel via losse verkoop verkrijgbaar zijn via de website en kosten 25 euro per wedstrijd.