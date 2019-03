Nederlander tipt Antwerpse slagerij in eigen overlijdensbericht: “Uitzonderlijke reclame die we in de zaak gaan hangen”

Antwerpen - Een Nederlands overlijdensbericht behoort tot de vreemdste die u dit jaar zal zien -en mogelijk ook het jaar daarna. De 66 geworden Albert Vooijs geeft postuum restauranttips mee. Een getipte slagerij uit Antwerpen reageert verbaasd: “Dit bericht gaan we in onze winkel hangen.”

De Nederlander Albert Vooijs overleed op 17 maart aan de gevolgen van huidkanker. “Niet treuren, ik heb geleefd!”, leest zijn overlijdensbericht, afgedrukt in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. “Ik had hier graag nog willen blijven en was nog lang niet uitgereisd...”

Waarna een korte opsomming volgt van horecazaken die Albert tijdens zijn leven wereldwijd ontdekte, en die u bij leven ook nog moet ontdekken, aldus de overledene. Er zijn namen van zaken in Zuid-Afrika en Alberts thuisstad Rotterdam, evenals vier zaken in Antwerpen. Volgens de postume kennisgeving vind je in Antwerpen de beste millefeuille (bij chocolatier Del Rey), de beste garnaalkroketten (bij Fish a’gogo), de beste Noordzeekrabsalade (bij Domestic) en de beste filet d’anvers “ter wereld”. “Gaat u in Antwerpen naar slagerij Scaldis,” dicteert de overledene.

“Uitzonderlijke reclame”

“Die man kwam hier inderdaad zo’n vier keer per jaar,” reageert slager Filip Vercruyssen verbaasd op het overlijden van de Nederlandse klant. “Elke keer hij in Antwerpen kwam, kwam hij ook bij ons. Echt goed hebben we hem niet leren kennen, maar dit is natuurlijk wel charmant van hem. We gaan dat overlijdensbericht afdrukken en uithangen in de zaak, mogelijk ook op Facebook plaatsen. Het is uitzonderlijke reclame.”

Bij koffiebranders Giraffe in Rotterdam -nog een getipte zaak- omschrijven ze Albert Vooys als “een professioneel levensgenieter”. Naast een culinaire hobby had hij een reisbureau waarmee hij trips organiseerde “naar plaatsen waar je normaal niet komt”.