Meer dan miljard dollar schade door overstromingen in VS

Overstromingen in de Amerikaanse staten Nebraska en Iowa hebben aan minstens drie mensen het leven gekost en voor meer dan een miljard dollar aan schade gezorgd.

De overstromingen werden veroorzaakt door een hevige storm vorige week en het snelle smelten van sneeuw. Honderden woningen en handelszaken liepen onder, wegen en bruggen raakten beschadigd.

Volgens de weerdiensten zullen de overstromingen nog even aanhouden in het oosten van Nebraska en westen van Iowa, alsook in verschillende delen van Missouri en rond de Mississippi.

Twee mensen kwamen vorige week om in Nebraska, een derde in Iowa.