Bart De Wever: “Ik kan niet uitsluiten dat we dit geweld nog gaan zien”

Vandaag ontplofte voor de zoveelste keer op korte tijd een auto in Antwerpen. Alweer in de buurt van het Park Spoor Noord. Antwerps burgemeester Bart De Wever neemt daarom maatregelen. “Extra camera’s, identiteitscontroles en veel toezicht.”

“We plukken vandaag de zure vruchten van het verleden. Het zat er aan te komen”, zegt burgemeester Bart De Wever aan VRT NWS. “Het gaat hier om gericht geweld vanuit het drugsmilieu tegenover mensen uit datzelfde milieu. Voor de mensen die er wonen is de toestand onhoudbaar geworden.” Daarom heeft de burgemeester vandaag samengezeten met het parket, het parket-generaal, de lokale en federale politie om de zaak te bespreken. “Het is mijn taak als burgemeester om maatregelen te nemen. Hopelijk kunnen deze maatregelen tot arrestaties leiden.” Concreet gaat het om systematische identiteitscontroles, extra camerabeveiliging en meer toezicht van agenten in uniform en in burger. “Systematische controles dat betekent dat de politie niet moet motiveren waarom ze controleren. Ze mogen alles en iedereen controleren die zich in zo’n wijk begeeft. En dat zal voor sommige plaatsen ook het geval zijn.”

“Het is natuurlijk mijn grootste angst dat er op den duur effectief ook slachtoffers gaan vallen in dit verhaal. Dat is niet ondenkbaar. We zijn natuurlijk die grote havenstad waar veel van die problemen zich afspelen. Die strijd moet opgevoerd worden voor we zover zijn. Maar het is een deprimerende strijd met ongelijke wapens.”

Waarom nu pas?

“Er zijn wel degelijk al enkele maatregelen genomen. We voeren die nu op, omdat we zien dat er een bijzondere cyclus van geweld en tegengeweld is binnen dat drugsmilieu. Het is ook niet de eerste keer dat zo iets Antwerpen overkomt. Die georganiseerde misdaad zit ingeworteld in Antwerpen. Ik denk dat niemand kan beloven dat het morgen opgelost is. Daarvoor zit het veel te diep.”

Om alle diensten beter te laten samenwerken rond die drugsproblematiek werd het Stroomplan onlangs opgestart. Maar toch zijn er nog steeds veel incidenten. “Ik begrijp dat dit inzake perceptie rampzalig is. Maar de criminaliteit daalt ook. Dat is het correcte beeld. Ook die drugsgerelateerde criminaliteit daalt, maar het hele beeld wordt weggevaagd door die spectaculaire uitingen van het drugsgeweld binnen dat milieu.”

De burgemeester zegt dat hij doet wat hij kan. Daarom is het Stroomplan ook in het leven geroepen, maar er moet wel nog veel gebeuren. “We moeten mensen weerbaar maken voor intimidatie en omkoping binnen die hele logistieke keten.” Maar het gaat niet zomaar van een leien dakje. Dat geeft de burgemeester toe.

“Ik begrijp dat buurtbewoners ongerust zijn, dat er veel commotie over is, dat het veel aandacht trekt en dat het een levensgevaarlijke situatie is. Die War on Drugs is geen moment te vroeg gekomen.”