Franse priester legt reden voor pedofilie bij “kinderen die tederheid zoeken”

Alain Maillard de La Morandais, een katholieke priester, werd op de Franse zender LCI uitgenodigd om te spreken over de aanklacht tegen de Franse kardinaal Barbarin. Die werd twee weken geleden door het gerecht veroordeeld in een zaak rond seksueel misbruik. Toen de presentator vroeg naar pedofilie in de katholieke kerk, kwam er van La Morandais een schokkend antwoord.

Twee weken geleden werd de Franse kardinaal Barbarin door de Franse rechtbank veroordeeld, omdat hij seksueel misbruik door een priester in zijn bisdom had toegedekt. De kardinaal trok daarop naar Rome om zijn ontslag in te dienen, maar paus Franciscus weigerde het ontslag van de 68-jarige Franse kardinaal.

Toen er aan La Morandais, tijdens een interview op de Franse zender LCI, gevraagd werd naar pedofilie in de katholieke kerk kwam hij nogal met een vreemde reactie. “Men zegt altijd dat verkrachting geweld is, maar dat denk ik niet”, zei de 84-jarige priester. “Een kind zoekt spontaan tederheid bij een man of vrouw. Het zijn vaak kinderen die te weinig tederheid kennen in hun leven.” De presentator van de show reageerde daarop door te zeggen dat het de verantwoordelijkheid van de volwassenen is om grenzen te stellen. Waarop de priester reageerde:”Natuurlijk, maar een kind zal blijven zoeken naar tederheid. Jullie zien allemaal hoe een kind naar je toekomt en je wilt kussen op de mond.” Het interview lokte nogal hevige reacties uit bij het publiek die de reactie van de priester totaal ongepast vinden.