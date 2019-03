Chinezen betalen om complimentjes te krijgen

Ook al die haat op sociale media beu? In China hebben ze er iets op gevonden. Ze betalen elkaar voor overdreven complimentjes.

Wie wil meedoen aan zo’n online complimentenrondje moet zoeken naar kuakuaqun-groepen, Mandarijns voor lovende groep. Die zijn te vinden op Taobao, een e-commercesite. De groepen staan onder verschillende prijscategorieën die starten bij 35 yuan of 4,59 euro. Als je zo’n complimentenpakketje gekocht hebt, krijg je van de verkoper een uitnodiging om deel te worden van een online chatgroep. Meestal gebeurt dat op WeChat, de grootste messaging-app van het land. Daar zullen verschillende mensen je overladen met complimenten.

Maar dit is niet de enige manier om toegelaten te worden in zo’n kuakuaqun-groep. Sommige hanteren een ander businessmodel. Er zijn groepen die je 15 yuan (1,97 euro) voor drie minuten aanrekenen of 25 yuan (3, 28 euro) voor vijf minuten. Je kan ook zelf extra informatie doorgeven, zoals je relatiestatus en de dingen die je leuk en niet leuk vindt.

Maar ook niet er geen geld aan wil uitgeven moet niet treuren, want er zouden ook gratis groepen circuleren.