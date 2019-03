FC Knokke ruilt Lorenzo Staelens opnieuw voor Yves Van Borm

Brussel - FC Knokke, de rode lantaarn in de eerste amateurklasse, heeft dinsdag haar coach Lorenzo Staelens de deur gewezen. Staelens wordt opgevolgd door Yves Van Borm, de coach die hij zelf eind november was opgevolgd. Van Borm tekende een overeenkomst tot medio 2021.

Knokke wachtte al sinds 13 januari op een nieuwe overwinning en dat was voor het bestuur de aanleiding opnieuw in te grijpen. Staelens, die op 21 november Yves Van Borm was opgevolgd als coach, mag nu opnieuw vertrekken en dat ten gunste van zijn voorganger.

Van Borm loodste de kustploeg eerder van derde naar eerste amateurklasse.