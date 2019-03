Schoonouders Ivanka Trump houden topmodel zes jaar lang uit familie omdat ze lingerie showt

Topmodel Karlie Kloss werd zes jaar lang door haar schoonouders gemeden omdat ze niet Joods was en voor lingeriemerk Victoria’s Secret werkte. In Kushner Inc., een nieuw boek over de familie Kushner die ook de schoonouders van Ivanka Trump zijn, wordt een beeld geschetst van hoe de vrouw al die tijd gehaat werd.

Onder meer de shows die Kloss voor Victoria’s Secret loopt, schoten bij de Kushners in het verkeerde keelgat. Foto: BELGAIMAGE

Je lief kan je kiezen, maar de schoonfamilie die erbij komt niet. En dat is toch ook belangrijk, zéker als je het verhaal van topmodel Karlie Kloss te horen krijgt. Zij werd ruim zes jaar geleden verliefd op Josh Kushner en belandde zo in de Joodse familie van de Kushners. Of liever: ze belandde er niét in. De Kushners zijn een beruchte New Yorkse familie, wiens beide zonen een bekende vrouw hebben. Jared trouwde met Ivanka Trump, Josh had het voor het topmodel. Alleen: zijn familie had het niet zo voor het topmodel.

Niet zo slim

Want de strikt joodse ouders van Josh en Jared hadden liefst dat hun zonen ook met een Joodse vrouw trouwden - om die reden bekeerde Ivanka Trump zich trouwens. De ouders vreesden dat hun tak van de familie besmeurd zou raken, mochten de twee een koppel blijven. Meer dan zes jaar lang was Karlie Kloss daarom niet welkom bij haar schoonouders. Bovendien vonden ze haar carrière als model, en zeker wanneer ze shows liep voor lingeriemerk Victoria’s Secret, te min. De Kushners zijn letterlijk ‘steenrijk’ geworden door een carrière in New-Yorks vastgoed en hun zoons kregen degelijke opleidingen aan Harvard. Ook daar schoot Kloss te kort volgens de schoonouders. Zelfs z’n broer Jared zei achter haar rug dat ze “niet zo slim was” en noemde het model ooit een ‘shiksa’, een beledigende term voor een niet-joodse vrouw.

Jared Kushner met z’n vrouw Ivanka Trump en hun gezin. Ook hij liet zich al negatief uit over z’n schoonzus door haar achter haar rug “niet zo slim” te noemen. Foto: AFP

Wraak

Toen het koppel zich vorig jaar verloofde, zat er voor Kloss niks anders op dan zich te bekeren tot het jodendom, net zoals haar schoonzus Ivanka. Sindsdien zijn de banden wel wat verzacht en is de vrouw wel welkom op familiebijeenkomsten. Maar het huwelijk afgelopen zomer, dat in theorie een prachtig uitbundig en vooral extravagant feest had kunnen zijn, werd een ingetogen plechtigheid waarbij de Kushners, uit wraak van zoon Josh, het woord niet mochten nemen.