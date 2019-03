Marty Barrington nieuwe voorzitter van AB InBev

AB InBev wil Marty Barrington, de voormalige CEO en voorzitter van tabaksfabrikant Altria, aanduiden als nieuwe voorzitter. Dat meldt de bierreus dinsdagavond. De 65-jarige Amerikaan is momenteel al lid van de raad van bestuur. De aandeelhoudersvergadering van 24 april moet de benoeming nog goedkeuren.

Barrington volgt Olivier Goudet op, die sinds 2015 voorzitter is bij AB InBev. De Fransman stapt op wegens bezorgdheid over een mogelijk belangenconflict door zijn rol bij investeringsgroep JAB Holding, waar hij managing partner is. De groep heeft onlangs een belang genomen in Keurig Dr Pepper - fabrikant van koffie en andere dranken - en komt zo in het vaarwater van AB InBev terecht. Bierbedrijven lonken immers steeds meer naar andere, niet-alcoholische dranken.

Naast Goudet stappen nog drie andere bestuurders op. Het gaat om de Belg Stéfan Descheemaeker - de CEO van de fabrikant van diepvriesvoeding Nomad Foods - en de Brazilianen Alexandre Behring en Carlos Alberto Sicupira. Hun vervangers zijn Xiaozhi Liu, Sabine Chalmers, Claudio Garcia en Cecilia Sicupira.

Met het vertrek van Descheemaeker blijven er nog drie Belgen over in de raad van bestuur van AB InBev. Het gaat om Paul Cornet de Ways Ruart, Grégoire de Spoelberch en Alexandre Van Damme.