Stukje van bordelenbuurt krijgt nieuwe naam: “Leg maar eens uit dat je in het déftige deel van de Aarschotstraat woont”

De Aarschotstraat in Schaarbeek staat wijd en zijd bekend als de straat van de bordelen. Tot ergernis van de bewoners van het ‘beschaafdere’ deel, die meedelen in de overlast van de andere kant. Maar in juni zou dat verleden tijd moeten zijn, want dan krijgt hun stuk straat een nieuwe naam. “Jullie zouden niet de eersten zijn die hier aanbellen op zoek naar een prostituee.”