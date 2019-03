Hoe Erdogan de aanslag in Christchurch gebruikt om de verkiezingen te winnen

Alles heeft Turks president Recep Tayyip Erdogan geprobeerd om het tij te keren voor de verkiezingen eind maart. Nu er een economische crisis heerst, staan de president en zijn partij AKP op fors verlies. Tot vorige week een extreemrechtse terrorist vijftig moslims doodde in Nieuw-Zeeland. Vreemd genoeg is die aanslag 16.000 kilometer verderop de levenslijn voor Erdogans politieke campagne.

“Turken: jullie kunnen ten oosten van de Bosporus leven. Kom je ten westen, dan verdrijven we jullie uit Europa als kakkerlakken. We zullen elke minaret vernietigen.” Die forse woorden staan in het 78 ...