Wie prijsduif Armando wil stelen, zal voorbij zijn bodyguard moeten

Ingelmunster - Prijsduif Armando die voor 1,25 miljoen euro verkocht werd aan een Chinees, heeft een bodyguard gekregen. “Het duivenhok wordt tot en met donderdag 24 uur per dag bewaakt”, zegt duivenmelker Joël Verschoot uit Ingelmunster. “Dan vertrekt Armando naar China. Ik zal blij zijn als het achter de rug is, want je bent natuurlijk nooit op je gemak. De bewaking kost me 3.000 euro voor die paar dagen, maar liever zo dan dat er iets gebeurt met de duif. Ik mag er niet aan denken dat iemand ermee aan de haal gaat.”

Vorige week sliep Joël zelf nog in het duivenhok om de vogels te bewaken. “Ik zag op de veiling dat de prijs aantrok en kreeg toen al schrik dat er iets zou gebeuren. Dus heb ik een matras in het hok gelegd. Maar toen zaten we nog ‘maar’ op een paar honderdduizend euro. Nu we boven het miljoen geëindigd zijn, vond ik het tijd voor professionele bewaking. Als mijn vrouw en ik ’s avonds niet thuis zijn, vragen we zelfs nog een extra waakhond. Veiligheid boven alles.”