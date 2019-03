Inter wordt opnieuw gestraft voor racistische gezangen van fans

Inter Milaan, dat dit seizoen al twee wedstrijden achter gesloten deuren moest afwerken na racistische gezangen van zijn fans richting Kalidou Koulibaly van Napoli, is dinsdag opnieuw gestraft voor het racisme van zijn supporters. Dat liet de Italiaanse voetbalbond weten. Deze keer was de Ivoriaan Franck Kessie van AC Milaan het slachtoffer, afgelopen zondag in de Milanese derby.

De straf die Inter kreeg is er eentje met uitstel. Als er zich in de komende twaalf maanden nog eens een gelijkaardig incident voordoet, zal dat beschouwd worden als recidive en wordt een deel van de tribune op San Siro gesloten voor de fans van de Nerazzurri.

Officials van de Italiaanse voetbalbond, die over het hele stadion verspreid stonden, registreerden in de 7e en de 39e minuut racistische gezangen in de Curva Nord van San Siro. Inter won de derby tegen AC met 3-2, en wist zo over de stadsgenoot naar de derde plaats te springen achter leider Juventus en eerste achtervolger Napels.