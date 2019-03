Dit betekende de lugubere boodschap op het Spaanse huis waar twee Belgische kinderen vermoord werden

Op de gevel van het huis in het Spaanse dorpje Godella nabij Valencia, waar vorige week twee Belgische kinderen gedood werden door hun moeder, prijkte een lugubere tekst. “Vais a morir todiz” - vrij vertaald: ‘Jullie zullen allemaal sterven’. Een Spaanse regisseur heeft nu het verhaal achter het opschrift onthuld.

Tegenover een rechter heeft moeder Maria G.M. (27) toegegeven dat ze haar twee kinderen Amiel (3,5) en Ichel (5 maanden) vorige week heeft gedood. De vrouw verkeerde allicht in een psychose, en vreesde dat ‘pedofielen haar kinderen zouden ontvoeren’. Hun Belgische vader Gabriël C.P. (28) is ook aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht.

Spaanse tv-zenders en nieuwssites bleven de afgelopen dagen de gevel met de rode letters tonen, zelfs al was het onduidelijk wat ze nu betekenden. Er werd zelfs gespeculeerd dat het koppel lid zou zijn van een sekte.

Een Spaanse regisseur heeft dat nu Twitter duidelijkheid verschaft: “Ik heb die tekst daar vijf jaar geleden opgeschilderd”, zo legt de vrouw uit in een reeks Tweets. Dat gebeurde dus vóór het Spaans-Belgische gezin in Godella kwam wonen. De Spaanse krant El Diario verduidelijkte al dat het pand op de foto níet het huis van het koppel is, maar een gebouw ernaast.

De regisseur legde uit dat ze er vijf jaar geleden een scène heeft opgenomen voor haar film ‘De Dyslectische Moordenaar’, een humoristische kortfilm. Ze nam ondertussen al contact op met de speurders, om dit te verduidelijken. “En zo komt het dat ik op een avond de plot van mijn film moet uitleggen aan een agent, en hoe we met een penseel op een stok de graffiti aanbrachten.”