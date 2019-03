Haar levenloze en halfnaakte lichaam werd vijftien jaar geleden gevonden, nu is de ‘Lady of the Hills’ eindelijk geïdentificeerd

Lady of the Hills. Gevonden op 20 september 2004. Naam niet gekend. Rust in vrede. Dat is de tekst die op de grafsteen prijkt van de vrouw die 15 jaar geleden in het Britse Yorkshire Dales gevonden. Wie ze was, bleef al die tijd een mysterie. Tot nu, dankzij de modernste technieken.

Het was een groot mysterie toen het lichaam van de vrouw gevonden werd. Wandelaars hadden haar halfnaakte lichaam op 20 september 2004 aangetroffen in de buurt van Horton-in-Ribblesdale, bij Yorkshire Dales, maar de politie had niet het minste idee van wie ze was. Ook hoe ze om het leven gekomen was, bleef een vraagteken. De lijkschouwer vermelde het niet in zijn verslag, omdat hij het simpelweg niet wist.

De ene poging na de andere werd gedaan om de vrouw te identificeren. Oproepen werden gelanceerd en foto’s werden verspreid. Het leverde allemaal niets op. Een kunstenaar werd zelfs ingeschakeld om een impressie te maken van hoe de familie van de vrouw er uitgezien moet hebben. Ook dat bleef zonder resultaat.

De inwoners van de lokale gemeenschap besloten de vrouw te begraven en een dienst voor haar te houden. Op haar grafsteen staat:The lady of the hills, gevonden op 20 september 2004, naam niet bekend, rust in vrede.

Cold case

Het werd een zoveelste cold case, een zaak waar de speurders kop noch staart aan kregen. Maar de politie van North Yorkshire weigerde op te geven. Onder aanvoering van de gepensioneerde agent Adam Harland bleven speurders doen wat ze konden om de waarheid te achterhalen.

Ze haalden daarvoor alles uit de kast. Zo bleek uit de autopsie dat de vrouw al tussen één en drie weken dood was toen ze gevonden werd. Bovendien bleek dat het lichaam op dat moment nog niet lang buiten lag. Maar de doodsoorzaak achterhalen was een ander paar mouwen. Geen water in de longen, dus een verdrinkingsdood werd uitgesloten. Geen zware breuken, wonden of schrammen. Het bandje van haar beha was kapot, maar sporen van aanranding werden niet gevonden. Het enige wat ze vonden was een kleine breuk aan één vinger, die voorkomt bij mensen die een slag uitgedeeld hebben of gevallen zijn.

Afgelegen

Het feit dat de vrouw gevonden werd in een gebied waar veel rotsen zijn, waar je alleen met een 4x4 kan komen, deed de speurders geloven dat de moordenaar in ruraal gebied woonde. De dader moest het gebied ook gekend hebben, want degene was zo slim om haar niet te dumpen in grotten waar veel wandelaars komen, maar in een afgelegen en moeilijker bereikbaar gebied.

In 2016 werd de zaak heropend. Onderzoek van het lichaam met technieken die er in 2004 nog niet waren, bracht aan het licht dat de vrouw de twee jaar voor haar dood in een rurale gemeenschap in de buurt gewoond moest hebben. Dat leidden wetenschappers af uit de hoeveelheden koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof in haar haar, tanden en botten.

Thaise bruid

Onderzoek op haar botten en tanden wees uit dat ze opgegroeid moest zijn in Zuidoost-Azië. Volgens de politie ging het dus om een Thaise bruid die naar Engeland kwam om er te trouwen met een man uit de buurt.

De Thaise autoriteiten werden erbij gehaald, en kijk: de vingerafdrukken van de vrouw bleken overeen te komen met die van Lamduan Seekanya. Die trouwde in 1991 in Thailand met David Armitage en verhuisde samen met hem naar Engeland. Ze kregen samen twee kinderen. In 2003 trok ze in bij de ouders van haar echtgenoot, maar even later werd aan vrienden en familie verteld dat de vrouw van de ene dag op de andere verdwenen was.

“Ik heb mijn vrouw niet vermoord. Echt niet”, zei Armitage aan journalisten van The Sun. De politie van North Yorkshire voert een onderzoek naar het huwelijk.