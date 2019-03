Dion Cools beleeft donkerste dagen van zijn carrière: “Titelstrijd met Club Brugge? Ik kijk vooral uit naar beloften-EK”

Rock bottom. Daar is de carrière van Dion Cools (22) voorlopig beland. De flankspeler beleeft zijn slechtste periode bij Club Brugge sinds hij in 2015 de overstap maakte. Drie basisplaatsen, een handvol minuten, geen communicatie met staf en – vooral – geen zicht op beterschap. Er een weekje tussenuit knijpen met de nationale beloften moet Cools weer wat moed geven. Want het dit seizoen nog zien goedkomen bij Club? Neen, dat doet hij niet.