Rode Duivels-keeperstrainer Erwin Lemmens over 12 turbulente maanden: “Ik heb Peter Maes op de man af gevraagd of het allemaal waar was”

Hij was nog niet uitgevierd nadat Thibaut Courtois de beste keeper van het WK werd, of de club waar hij werkte, ­Lokeren, ging de dieperik in. En met de club ook zijn vriend Peter Maes, verdacht van het ontvangen van grote sommen zwart geld. Hij stapte op bij Lokeren, maar is er intussen ­terug. Erwin Lemmens (42), keeperstrainer van de Rode Duivels en op dit moment sportief adviseur bij Lokeren, heeft er een turbulente twaalf maanden opzitten.