Wie zegt dat voetballers watjes zijn? Gebroken been? Doorspelen!

Dit weekend stond in de derde divisie van het Engelse voetbal Barnsley-Doncaster op de kalender, de tweede tegen de zesde. In het begin van de wedstrijd brak Kenny Dougall, de Australische middenvelder van Barnsley, zijn been. Maar in plaats van naar de kant te gaan, probeerde hij om gewoon door te spelen. In de achttiende minuut moest hij dan toch vervangen worden.