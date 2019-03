CLUBNIEUWS. Goudhaantje blijft langer bij Anderlecht, Genk praat met Clement over nieuw contract

Het is even op adem komen in de Jupiler Pro League met het oog op play-offs. Maar intussen blijven onze eersteklassers wel bezig. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Verschaeren verlengt

Anderlecht heeft een akkoord bereikt met zijn goudhaantje Yari Verschaeren (17) over een contractverlenging. De club zal dat eerstdaags bekendmaken. De huidige overeenkomst van de middenvelder liep af in 2020 en was nog aan de voorwaarden voor jeugdspelers die hun eerste profcontract krijgen. Het nieuwe contract heeft veel betere voorwaarden en werd onderhandeld door zijn begeleider Andres Dendoncker. Verschaeren wordt beloond voor zijn knappe prestaties van de laatste maanden. Hij maakte eind november zijn debuut voor paars-wit en speelde intussen twaalf matchen, waarin hij goed was voor één goal en vier assists. (jug)

ANTWERP. Extra PO1-tribune voor 700 man

Door de vele aanvragen van fans die nog geen abonnee waren, heeft de club beslist om achter het doel een extra (tijdelijke) tribune te plaatsen. Ze diende een aanvraag in en startte met de voorbereidingen. Als de veiligheidsinspectie gunstig is, zullen er zo’n 700 extra fans PO1 kunnen bijwonen. De tickets zullen alleen via losse verkoop beschikbaar zijn aan 25 euro per wedstrijd. Antwerp hervat vandaag de trainingen. Mét Juklerod, terug uit Noorwegen. Maar zonder Opare, die nog werd opgeroepen door de Ghanese bondscoach. (dvd)

CERCLE BRUGGE. Zes internationals

Cercle herneemt vandaag de training. Johanna Omolo, Palun en Traoré ontbreken, net als de jongeren Koshi, Alioui en Cudrig, wegens interlandverplichtingen. De beloften verloren nipt met 2-1 op Standard. Meddour scoorde voor de volgende ploeg: Carré, Cassaert, Cathenis, Bassong, Vanhoutte, Puskas (23’ De Baets), Hoggas, Ameys (86’ Dekuyper), Scholaert, Rodrigues (45’ Klimov), Meddour.

Vitali en Guyot vertrekken vandaag richting Monaco. (kv)

GENK. Nieuw contract voor Clement?

RC Genk zit eind deze week rond de tafel met Philippe Clement, die een contract heeft voor onbepaalde duur. Omdat Genk zeker wil zijn dat Clement zich ook op lange termijn aan de club wil binden, zal het hem een verbeterde overeenkomst aanbieden, zei TD Dimitri de Condé op TV Limburg. Onderwerp van de gesprekken zijn, naast een financieel luik, ook de toekomstplannen van de club. Er is erg veel belangstelling voor Genkse spelers en de club wil Clement verzekeren dat een groot deel van de transferinkomsten weer in de kern gepompt wordt, waardoor de sportieve ambities kracht worden bijgezet. (bvl)

Clement verwelkomde gisteren tien spelers op training. Uronen (enkel) revalideert nog. Vukovic, die in Genk blijft omdat Australië geen interland speelt, kreeg het gezelschap van Maarten Vandevoordt. De derde keeper is hersteld van een lichte schouderblessure en vertrekt pas eind deze week met de nationale ploeg U17 naar het EK-kwalificatietoernooi in Hongarije. Van de acht aanwezige veldspelers werden Lucumi, Ito, Fiolic en Seigers niet opgeroepen, Berge mocht in Genk blijven om zijn lichaam bij te trainen met het oog op Play-off 1. (mg)

LOKEREN. Contract Saroka ontbonden

De grote schoonmaak gaat onverminderd voort. Zo werd het contract van Anton Saroka in onderling overleg ontbonden. De Wit-Russische spits kwam afgelopen zomer over van Dinamo Minsk, maar op Daknam kon hij nooit potten breken. In zeventien competitiewedstrijden maakte hij één goal en gaf hij drie assists. Later op de dag raakte bekend dat hij een contract getekend had bij de Wit-Russische landskampioen Bate Borisov. Op 10 april werkt Lokeren een eerste oefenduel af op eigen veld tegen KV Mechelen, de kampioen uit 1B. (thst)

STANDARD. Veertien internationals

Veertien Rouches vliegen uit voor interlands: Miangue, Vanheusden en Bastien (België U21 tegen Denemarken), Fai (Kameroen-Comoren), Ochoa (Mexico-Chili en Paraguay), Laifis (Cyprus-San Marino en België), Djenepo (Mali-Zuid-Soedan en Senegal), Marin (Roemenië-Zweden en Faeröer Eilanden), Cimirot (Bosnië-Armenië en Griekenland), Mpoku en Bokadi (DR Congo-Liberia), Balikwisha (U23 DR Congo-Marokko), Raskin (U18 België-Tsjechië en Mexico), Halilovic (Kroatië U21-Italië). De anderen hebben dit weekend vrij. (bfa)

STVV. Gekibbel over kunstgras

De rivaliteit tussen RC Genk en STVV woedt nu ook in de bestuurskamer. Beide clubs bekvechten over de schade die Genkse fans begin met vuurpijlen aanbrachten aan de Truiense kunstgrasmat. Genk verwijst naar het veiligheidsprotocol dat bestaat met clubs en veiligheidsdiensten. Daarin staat dat per vuurpijl die schade aanricht 500 euro moet opgehoest worden. Er werd geteld dat 25 vuurpijlen de mat beschadigden, wat neerkomt op 12.500 euro. Roland Duchâtelet gaat niet akkoord en laat voorzitter Meekers de zaak uitklaren. (dits)

WAASLAND-BEVEREN. Vijf internationals

Naast Jur Schryvers (U21 België) werden ook Djihad Bizimana (Rwanda), Aleksandar Boljevic (Montenegro), Din Sula (U21 Albanië) en jeugdspeler Yumit Ahmet Mustafa (U18 Bulgarije) opgeroepen voor interlandverplichtingen. De beloften van Waasland-Beveren verloren maandagavond hun wedstrijd tegen Kortrijk na een zwakke partij. De manschappen van trainer Jonas Ivens gingen uiteindelijk met 0-2 onderuit. (whb)

ZULTE WAREGEM. Vrijaf

De spelersgroep van Zulte Waregem krijgt een weekendje vrijaf door het interlandvoetbal. Van donderdag tot en met zondag moeten de spelers niet op de club aanwezig zijn. Vandaag wordt er zoals aangekondigd een oefenwedstrijd tegen Moeskroen afgewerkt. De aftrap is om 13 uur. De vriendschappelijke partij wordt achter gesloten deuren afgewerkt. (jcs)