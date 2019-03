Vermassen haalt kinderpsychiater Peter Adriaenssens door de mangel op proces neurochirurge

Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant vlogen de verwijten dinsdag rond de oren van kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Volgens advocaat Jef Vermassen heeft de psychiater in de zaak rond Eline Pans (14) het beroepsgeheim geschonden, de ouders van Eline cruciale informatie onthouden en een dubbele boodschap over het slachtoffer de wereld ingestuurd.

Mehrnaz Didgar (51) wordt beschuldigd van moord op haar 14-jarige dochter. De neurochirurge van het UZ Leuven zou Eline Pans door verstikking om het leven hebben gebracht op haar appartement in Leuven op 26 juli 2017.

Peter Adriaenssens volgde als lid van het team Medisch Psychologische Kliniek aan het UZ Leuven Eline Pans van nabij. In een open brief schreef hij dat het meisje er herboren uitgekomen was.

Na de preliminaire zitting werd geopperd dat Adriaenssens met opzet weggehouden werd van het proces, uit vrees dat onregelmatigheden aan het licht zouden komen. Vermassen legde de vinger op de wonde. “Waarom heeft hij haar ouders aangeraden om Eline na het ontslag uit het ziekenhuis nooit maar dan ook nooit alleen te laten? ‘Hou haar heel goed in het oog’, kregen ze te horen. En waarom heeft hij haar poging tot zelfdoding in de kinderpsychiatrie voor hen verzwegen?”

De advocaten van de burgerlijke partijen stelden dat dit niet het proces van Adriaenssens en de kinderpsychiatrie is. De procureur zei dat voor het openbaar ministerie de analyses van Wim Van de Voorde en Rudy Verelst, wetsdokter en psychiater van het UZ Leuven, voldoende waren.

Voorzitter Hartoch ging niet in op het aandringen van een van de gezworenen om Adriaenssens alsnog op te roepen. “Dan zou dit proces nog een week langer duren. Ik weet ook niet of het er veel toe doet. Psychiatrie is een kunde en geen wetenschap. Het blijft subjectief.”