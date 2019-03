Politie Oostende onderzoekt plan voor aanslag op datingapp

Een bericht op een datingapp deed dinsdagavond bij de Oostendse politie verschillende ongeruste telefoontjes binnenkomen. Het bericht leek immers een aanslag aan te kondigen, met de woorden “vanavond of het weekend plegen we ook een aanslag in de Gay bars van Oostende (sic) Bereid je voor, niemand kan ons tegen houden. We zijn met 27 man.”