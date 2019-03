Internetbankieren deed hem de das om

Ze waren nochtans de wanhoop nabij, de Nederlandse speurders die, net na het bloedbad in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht, met man en macht op zoek waren naar Gökmen Tanis. Tevergeefs, leek het. Maar om uit hun handen te blijven, had de hoofdverdachte geld nodig, redeneerden de rechercheurs. Dus monitorden ze live zijn bankrekening om te zien bij welke automaat Tanis geld van zijn rekening zou afhalen. Plots logde iemand met een onbekend nummer op de account in die de verdachte gebruikte om te internetbankieren. Het toestel werd getraceerd, en het was over en uit voor Gökmen Tanis.

Behalve Tanis werden ook twee broers van 23 en 27 jaar opgepakt. De band die zij met de schutter of zijn aanslag hebben, is een raadsel. Zij werden opgespoord dankzij een geurspoor in de vluchtauto van Tanis dat door een speurhond werd opgepikt. Maar meer dan hun aanhouding bevestigen, wou de politie gisteren niet.

Geen eremoord

Wat de 37-jarige man van Turkse origine bezield heeft om maandag het vuur te openen op zijn medereizigers in de tram, is nog altijd niet duidelijk. De onderzoekers laten de piste van de eremoord stilaan varen, en denken steeds meer aan een terroristische daad. Paniek zaaien door op een openbare plek lukraak veel slachtoffers te maken, is immers een typische tactiek van terroristen. De broer van Gökmen Tanis wordt bovendien door de Nederlandse inlichtingendienst gevolgd wegens zijn sympathie voor de radicaal islamitisch geïnspireerde splintergroep Kaplancilar. En in de auto waarmee Tanis na de schietpartij gevlucht is, lag een briefje waarop in vette letters “Allah” stond geschreven. De auteur groette in de tekst ook zijn moslimbroeders.

Intussen raakte meer bekend over de slachtoffers van de schietpartij. Een van de drie doden is de 49-jarige Rinke Tepstra, een Utrechter die voor spoorbeheerder ProRail werkte. De vader van twee tienerzonen en een dochter was ook actief als jeugdtrainer van voetbalploeg COV Desto, waar zijn kinderen ook speelden. De 19-jarige Roos Verschuur, uit het naburige Vianen, werd doodgeschoten terwijl zij zich op de tram ontfermde over gewonde slachtoffers. De medewerkster in een broodjeszaak was op weg naar een cursus toen zij het pad kruiste van Gökmen Tanis. Het derde dodelijke slachtoffer is een 28-jarige man uit Utrecht, wiens naam gisteren niet werd vrijgegeven.

Naast de drie doden vielen er ook zeven gewonden, van wie drie er ernstig aan toe zijn.

De Nederlandse politie blijft voorlopig karig met inlichtingen over het lopende onderzoek. Vast staat dat Gökmen Tanis uiterlijk vrijdag voor een onderzoeksrechter moet verschijnen. Het openbaar ministerie zal er vragen om hem alvast twee weken in voorhechtenis te houden.