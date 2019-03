Allereerste Belgische Syriëstrijder sterft bij laatste gevechten

Nabil Kasmi (28), de Antwerpenaar die in mei 2012 als allereerste Belgische jihadist naar Syrië trok, zou daar bij de laatste gevechten tegen ISIS gestorven zijn. Dat gerucht is ook de veiligheidsdiensten ter ore gekomen, maar werd nog niet officieel bevestigd. Kasmi was de ideoloog van Sharia4Belgium. Hij reisde onder meer naar Londen en Libanon, om daar met beruchte haatpredikers te praten. In mei 2012 trok hij al een eerste keer naar Syrië, maar hij keerde daarna nog naar Antwerpen terug om andere leden van Sharia4Belgium te overtuigen om ook naar het land in burgeroorlog te vertrekken.

Kasmi werd daarvoor in 2015 bij verstek tot 15 jaar cel veroordeeld door de Antwerpse rechtbank. “In Syrië had hij geen speciale status. Hij was gewoon een strijder, als de anderen”, vertelden teruggekeerde Syriëstrijders later. Kasmi zou er onder meer bommen gemaakt hebben. De laatste jaren werkte hij bij de inlichtingendienst van ISIS, als ondervrager. Hij had een vrouw, maar geen kinderen in Syrië.

Kasmi zou bij een bombardement het leven verloren hebben. Maar zonder een officiële bevestiging uit Syrië, zal het nieuws door de Belgische autoriteiten met het nodige voorbehoud bekeken worden. Vorige week nog bleek dat de Antwerpenaar Abdellah Nouamane (23), die in 2018 door zijn familie werd doodverklaard, nog steeds in leven is.(cel)