Eerste slachtoffers van terreuraanslagen Christchurch begraven: nog maar enkele maanden eerder oorlog ontvlucht

In Christchurch is woensdagochtend plaatselijke tijd de uitvaart begonnen van de eerste slachtoffers van de terreuraanslag op twee moskeeën. Het gaat volgens lokale media om een vader en zijn zoon, die amper enkele maanden voordien op de vlucht voor de oorlog in Syrië in Nieuw-Zeeland waren aangekomen. De lichamen worden te rusten gelegd op de begraafplaats van Memorial Park.