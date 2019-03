Passagiersschip vliegt in brand na aanvaring met vrachtschip op Nederlandse rivier de Waal

Op de Nederlandse rivier de Waal bij Nijmegen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee schepen tegen elkaar gebotst. Dat meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Op het passagiersschip brak brand uit, maar het vuur is inmiddels onder controle.

De ongeveer 240 opvarenden, onder wie 160 passagiers, worden geëvacueerd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

De botsing deed zich voor rond 4 uur. Het passagiersschip is na de aanvaring tegen een pijler van de spoorbrug gebotst. Daardoor is een gat in de romp van het schip ontstaan en brak er brand uit.

Het schip ligt midden op de Waal tegen de pijler aan. Er wordt nu gekeken hoe de passagiers van boord gehaald kunnen worden. Er is geen direct gevaar, het schip zinkt niet en er is medische verzorging aan boord, luidt het.

Het treinverkeer in de buurt is uit voorzorg stilgelegd.