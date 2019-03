SP.A hard voor minister van Onderwijs Crevits: “Ze leidde met kleine projectjes aandacht af van besparingen”

Oppositiepartij SP.A klaagt aan dat minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de volgende regering met een investeringsachterstand opzadelt. Terwijl het aantal leerlingen is gestegen, zijn de middelen niet gevolgd, zeggen de socialisten op de dag van de onderwijsstaking. “Crevits is een minister van projectjes en quick wins, maar grondig de problemen aanpakken heeft ze niet gedaan”, aldus Caroline Gennez, die zetelt in de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement.

Volgens SP.A steeg het onderwijsbudget onder de vorige Vlaamse regering – toen de socialisten met Pascal Smet zelf de minister van Onderwijs leverden – gemiddeld met 0,83 procent per jaar terwijl het leerlingenaantal met gemiddeld 0,5 procent per jaar toenam. Onder Crevits gaat het om gemiddeld 0,2 procent aan bijkomend budget en 0,7 procent meer leerlingen per jaar. Terwijl het budget per leerling steeg van 9.375 euro in 2009 tot 9.532 euro in 2014, is dat onder de huidige regering weer gezakt tot 9.327 in 2018, aldus SP.A.

“Geen antwoord op problemen van leraren”

De cijfers bewijzen dat Crevits cruciale beslissingen op de lange baan schuift en de volgende regering met een investeringsachterstand opzadelt, zeggen de socialisten. “Denk maar aan het plan-basisonderwijs”, klinkt het. “De wil in het parlement was en is er om partij- en legislatuuroverschrijdend aan een plan te werken, met zeer concrete maatregelen en budgetten. De minister stemde daar op onze vraag, eind 2017, ook mee in, maar heeft er intussen één langgerekte uitsteloperatie van gemaakt.”

Caroline Gennez noemt Crevits een minister van “projectjes en quick wins”. “Om de aandacht af te leiden van alle besparingen die ze doorvoerde, wilde ze snel snel scoren door telkens met kleinere maatregelen naar buiten te komen. Maar eigenlijk gaf ze nooit een structureel antwoord op de problemen waar directeurs en leraren in ons onderwijs mee worstelen.”