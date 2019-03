Australië roept Turkse ambassadeur op het matje na “ondoordachte” verklaring Erdogan over aanslag Christchurch

De Australische premier Scott Morrison roept de Turkse ambassadeur op het matje wegens enkele uitspraken van president Recep Tayyip Erdogan in de nasleep van de terreuraanslag op twee moskeeën in Christchurch. Erdogan verklaarde aan zijn aanhangers dinsdag dat Australiërs die anti-moslim zijn, net zoals hun grootvaders in een kist naar huis zullen keren wanneer ze zijn land zouden aandoen, een verwijzing naar de slag om Gallipoli in Turkije tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1915.