Google past Android aan onder druk van Europa

Google gaat het telefoonbesturingssysteem Android aanpassen onder druk van de Europese Commissie.

Gebruikers van een Android-telefoon zullen in Europa actief de vraag krijgen of zij andere browsers of zoekmachines willen installeren. Doordat Google Search en Chrome standaard als zoekmachine en browser zijn ingesteld, is de dominantie van deze twee Google-producten nu te groot, vindt de Europese Commissie.

In 2018 kreeg Google nog een boete van 4,3 miljard euro vanwege oneerlijke concurrentie met besturingssysteem Android. Volgens eurocommissaris Margrethe Vestager heeft Google sinds 2011 illegale, beperkende voorwaarden opgelegd aan telefoonfabrikanten. Het bedrijf eiste dat zij de browser Chrome en de zoekmachine Google Search op hun smartphones en tablets zouden installeren om gebruikers toegang tot de app-winkel Google Play te bieden.

Ongeveer 80 procent van alle mobiele apparaten draait op Android.