Romelu Lukaku verlaat Rode Duivels met blessure: spits is out voor interlands tegen Rusland en Cyprus

Geen Romelu Lukaku meer bij de Rode Duivels: de spits is geblesseerd en verliet maandagavond al het spelershotel. Nadat de spits maandag al een scan aan de voet onderging in Mechelen, werkte hij gisteren individueel met kinesist Lieven Maesschalck maar dat bracht geen soelaas. De spits raakt niet fit voor de confrontatie met Rusland morgen en moet ook afzeggen voor de verplaatsing naar Cyprus volgende week.

Lukaku sukkelt met een voetblessure die hij opliep met Manchester United in Parijs, toen hij met twee doelpunten PSG uit de Champions League knikkerde. Hij zou nu twee tot drie weken aan de kat staan. Michy Bat­shuayi – lekker speels in het open trainingskwartiertje voor de pers – lijkt zijn logische vervanger te zullen worden.

Na het afhaken van Mousa Dembélé en Thomas Meunier in het begin van de week, vielen er gisteren wel geen nieuwe blessures te noteren. Ook Thomas Vermaelen – door de afwezigheid van Vincent Kompany in de basis morgen – deed alles vlot mee.

Defensieve kopzorgen voor Rusland

Bij Rusland krabben ze zich in de ­haren voor de interland tegen België. De defensieve middenvelder Roman Zobnin (polsbreuk) is onzeker en centrale verdediger Ilja Kutepov is out. Daarmee verliest bondscoach Cherchesov twee vertrouwde gezichten die er ook op het WK bij waren. Hoe hij die zal vervangen is nog onduidelijk.

In de aanval kunnen de Russen dan wel weer rekenen op WK-gangers Artem Dzyuba (Zenit) en Fedor Smolov (Lok. Moskou). Ook de topschutter in de Russische competitie, de 20-jarige Fedor Chalov, zit in de selectie.

Op het middenveld rekent Cherchesov dan weer op gevestigde waarden Aleksandr ­Golovin (AS Monaco) en ­Denis Cheryshev (Valencia). Andrey Lunev (Zenit) wordt in doel verwacht na het afscheid van Igor Akinfeev.