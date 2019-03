Eden Hazard is nog niet bezig met transfer naar Real Madrid

De geruchten zwellen al maanden aan en sinds de aanstelling van Zinedine Zidane lijkt het zelfs alsof de deal tussen Eden Hazard en Real Madrid al helemaal beklonken is. Maar het blijven geruchten: de dribbelkont is nog steeds een speler van Chelsea en is - naar eigen zeggen - nog niet bezig met een transfer naar Spanje.

“Deze week denk ik aan de nationale ploeg maar als ik daarna terugkeer naar Chelsea denk ik alleen daaraan”, vertelde Eden Hazard aan VTM. “Ik denk niet aan wat er binnen twee, drie, vier of vijf maanden kàn gebeuren. Ik weet het gewoon niet, we zullen zien.”

Hazard heeft dan ook nog duidelijke ambities in Londen: “Er zijn nog twee maanden te spelen bij Chelsea, nog twee heel belangrijke maanden want we kunnen de Europa League winnen. We moéten de Europa League winnen! Of in de top vier eindigen om volgend jaar de Champions League te spelen. De supporters verwachten dat.”