Ook woensdagvoormiddag nog hinder voor vliegverkeer door acties luchtverkeersleiders

Het vliegverkeer van en naar ons land ondervindt ook woensdag tot zeker na de middag nog hinder door de acties van de luchtverkeersleiders. Dat is vernomen bij skeyes, het vroegere Belgocontrol. “Er wordt nog steeds gestaakt, met zware impact tot na de middag”, aldus skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. Brussels Airport meldt dat het verkeer van en naar de luchthaven woensdag verstoord kan zijn tussen 08.00 uur en 13.00 uur.

De stakingsacties in het verkeersleidingscentrum Canac2 veroorzaakten dinsdag al vertragingen van het vliegverkeer. Luchtverkeersleiders staken of hebben zich ziek gemeld. Skeyes heeft volgens de woordvoerder een aantal onwettige afwezigheden laten vaststellen onder zij die zich ziek gemeld hadden. In de nacht van dinsdag op woensdag was tussen half twee en kwart voor vier helemaal geen vliegverkeer mogelijk door de acties. Vooral cargovluchten werden daardoor getroffen.

Te hoge werkdruk

ACV-Transcom en ACLVB dienden vorige week een stakingsaanzegging in wegens een hele reeks problemen, waaronder de onderbezetting en te hoge werkdruk. Vorige week waren er al waarschuwingsacties bij skeyes. De onderhandelingen tussen directie en vakbonden bij luchtverkeersleider skeyes, het vroegere Belgocontrol, hebben nog geen akkoord opgeleverd. De directie heeft “finale voorstellen” op tafel gelegd, waarover de vakbonden zich nu buigen.

Een paritair comité is vrijdag gepland. Daar zullen structurele oplossingen aan bod komen, zoals nieuwe aanwervingen en de mogelijkheid tot direct aanwerven voor Canac2, het luchtverkeersleidingscentrum in Steenokkerzeel dat het overvliegende vliegverkeer beheert (tot 7.500 meter hoogte), net als de vliegtuigen op weg van en naar de Belgische luchthavens (tot het moment dat zij door de verkeerstorens worden overgenomen). Het eisenpakket van de bonden zal er ook aan bod komen, evenals het belangrijke punt van de minimumdienst.