“Gefrustreerde” May haalt lang Brexit-uitstel van tafel

De Britse premier Theresa May zal de Europese Unie verzoeken om de Brexit slechts uit te stellen tot juni. Dat meldt de BBC. Volgens de Britse openbare omroep is May “gefrustreerd” door het onophoudelijke verzet tegen haar pogingen om tot een akkoord te komen.

Het uitstel, bijna drie jaar na het referendum over het vertrek van het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie, maakt de toekomst van de Brexit nog onzekerder dan het al was: aanvaarden de Britten de huidige deal van May met de EU, dan kan de Brexit (na een eventueel kort uitstel om alles juridisch rond te krijgen) op korte termijn plaatsinden. Maar ook een harde Brexit, of zelfs een nieuw referendum zijn nog opties.

De Brexit-deadline langer uitstellen dan tot eind juni ziet May naar verluidt echter niet langer zitten. Volgens de BBC zal de premier vandaag een brief sturen aan Europees president Tusk met het verzoek om een kort uitstel. Volgens de Britse openbare omroep is May “gefrustreerd” omdat het akkoord dat ze sloot met de EU al tweemaal werd verworpen door het Lagerhuis, en door het verzet van speaker John Bercow tegen een derde stemming over die deal.