Voor toffe job in toerisme moet je niet naar Verweggistan

Een baan in de toerismesector spreekt tot de verbeelding en doet velen dromen van zuiderse, exotische bestemmingen. Maar je hoeft heus niet naar Verweggistan om uitdagingen in de sector te vinden. Door de groeiende aandacht voor streektoerisme liggen er ook kansen dichtbij huis in wat zowat 'de plezantste sector van allemaal' is.

Karin De Mulder (42) is sinds bijna tien jaar aan de slag als toeristisch coördinator bij Toerisme Rupelstreek. Sinds 2015 combineert ze die job ook met de functie van coördinator bij de buren van Klein-Brabant-Scheldeland. “Je maakt mensen gelukkig en je werkt elke dag in een leuke en ontspannen sfeer en omgeving. Ik denk niet dat ik dat nog zou kunnen missen”, getuigt ze.

Elke dag anders

Als coördinator is het haar taak om samen met het beleid, partners en een ploeg vrijwilligers projecten en activiteiten uit te werken om de streek te promoten. “Naast het hoge amusementsgehalte is het de grote verscheidenheid binnen de job die me bijzonder veel uitdaging geeft. Aan de ene kant heb je het contact met de toeristen, aan de andere kant zit je rond de tafel met de beleidsmensen en partners als musea, de Regionale Landschappen, gidsen, verenigingen en horeca om samen iets te ontwikkelen en uiteindelijk tot een product te komen waar een draagvlak voor is. Daar kan je heel creatief mee omspringen. Met zowel taken als onthaal, op administratief en logistiek vlak, het uitwerken van projecten en de organisatie van evenementen is elke dag verschillend”, vertelt ze.

“Het toerisme in eigen streek wordt ook almaar belangrijker. Binnen de gemeenten wordt er meer tijd, energie en budget voor vrijgemaakt. Je voelt de trots en ambitie bij beleidsmensen en ambtenaren. Het zorgt voor een dynamiek en dat maakt het fijn om te werken. Wat het ook fijn maakt, is dat op beleidsvlak geen politieke kleuren spelen. De vertegenwoordigers kunnen van verschillende kleur zijn, maar als we rond de tafel zitten, valt dat weg. Iedereen gaat voor hetzelfde doel”, merkt de coördinator op.

Lees verder:

>

>

>