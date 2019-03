Meisje (14) sterft nadat ze telefoon in bad laat vallen

Een Russisch schoolmeisje van 14 is dinsdag overleden nadat ze haar telefoon in het water liet vallen terwijl ze in bad zat.

Yulia Vysotskaya (14) werd geëlektrocuteerd door haar opladende telefoon, en verdronk vervolgens in bad in haar ouderlijke huis in het centraal-Russische Cheboksary, tussen Nizhnu Novgorod en Kazan. Haar ouders belden nog om een ambulance, maar de toegesnelde hulpdiensten konden ter plaatse enkel nog de dood vaststellen.

Het is al het derde soortgelijke incident in het land op enkele maanden, ondanks verschillende waarschuwingen van de Russische overheid. In December stierf de 15-jarige Irina Rybnikova toen haar opladende iPhone in bad viel in het Siberische Bratsk, en in februari overleed de 12-jarige Kseniya P. in Moskou toen hetzelfde gebeurde terwijl ze naar muziek luisterde.

Een Russische overheidsambtenaar waarschuwt nu dat “ontspannen in de badkamer met je smartphone gelijkstaat aan Russische roulette: water geleidt goed. Daarom krijg je een kortsluiting als een opladende telefoon in het water valt. Als zo’n toestel niet wordt opgeladen aan 220 volt, vallen zo’n tragedies niet voor.”