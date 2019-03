Anderlecht-keeper Frank Boeckx openhartig: “Ik gaf over om snel gewicht te verliezen”

1 op de 4 voetballers kampt met angsten en depressie, dat blijkt uit een recente studie. Anderlecht-keeper Frank Boeckx is er eentje van. Hij kampte met psychologische problemen en deed dinsdag zijn verhaal in Van Gils & gasten. “Ik werd telkens gewezen op mijn overgewicht en begon over te geven om af te vallen. Ik wilde eraan werken, maar er was druk en ze werkten met boetes. Allemaal triggers die een sporter niet motiveren.”

Frank Boeckx (32) is momenteel reservedoelman van Anderlecht, na de Franse nieuwkomer Thomas Didillon. Na passages bij STVV, AA Gent en Antwerp belandde hij bij de Brusselse club waar hij in 2017 als eerste doelman landskampioen wed. Maar zijn carrière liep niet over rozen, zoals bleek uit zijn moedige getuigenis bij Van Gils over druk en depressies in de sport.

Foto: Photo News

