Man wordt vervolgd voor verspreiden van video van aanslag in Nieuw-Zeeland

De rechtbank in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch heeft woensdag een 44-jarige man in beschuldiging gesteld omdat hij op Facebook een video heeft gedeeld van de dader van de aanslagen op twee moskeeën vorige vrijdag.

De 44-jarige Philip Arps werd dinsdag gearresteerd, vijf dagen na de aanslagen waarbij 50 doden vielen en tientallen mensen gewond raakten. Hij is in beschuldiging gesteld voor het verspreiden van aanstootgevend materiaal en werd in voorlopige hechtenis geplaatst. Hij moet opnieuw verschijnen op 15 april.

Ook een 18-jarige werd maandag aangeklaagd door dezelfde rechtbank in Christchurch voor het verspreiden van de video. Beide riskeren een celstraf van veertien jaar.