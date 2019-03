Hij opereerde een vierjarig meisje nadat ze tijdens aanslag neergeschoten werd, en stortte dan in: “Het had mijn dochter kunnen zijn”

Nooit had hij zich naar een spoedoperatie moeten haasten. Tot vrijdag, de dag van de vreselijke aanslag in twee moskeeën in het anders zo rustige Christchurch. “Ik hoorde meteen dat het ernstig was”, zegt Adib Khanafer over het telefoontje dat hij toen kreeg. De chirurg schoot ter hulp en opereerde een vierjarig meisje dat voor haar leven vocht en nog steeds vecht. “Ik dacht heel de tijd: dit had mijn zoon of dochter kunnen zijn.”

Het was een dag zoals alle anderen in Christchurch Hospital, het ziekenhuis in het rustige Nieuw-Zeelandse dorp. Ook voor Adib Khanafer: de in vaatproblemen gespecialiseerde chirurg was geplande ingrepen aan het uitvoeren toen zijn gsm plots meerdere keren na elkaar afging. Hij was dringend nodig in het operatiekwartier, zei de stem aan de andere kant.

“Toen ik opnam, hoorde ik meteen dat het geen telefoontje was zoals alle anderen”, zegt de vasculair chirurg op een persconferentie. “Kom nu, werd gezegd. Waar ben je, hoe ver nog… Het was de eerste keer dat ik me naar de operatiezaal heb moeten haasten.”

Dringende hulp nodig

Foto: AP

Op dat moment had de in Koeweit geboren Khanafer nog niet vernomen wat er zich in het dorp aan het afspelen was. Brenton Tarrant (28), een man met extreemrechtse ideeën, was thuis vertrokken met wapens en had in de twee moskeeën mensen doodgeschoten. Zijn doelwit waren moslims, of “indringers” zoals Tarrant ze noemt in het manifest waarin hij zijn daden verklaarde.

Tientallen mensen waren gewond geraakt bij de aanslag en in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Vooral volwassen mannen, maar ook enkele vrouwen en zelfs kinderen, hadden dringende medische hulp nodig.

Vier kinderen

Het eerste dat Khanafer zag toen hij aankwam in het operatiekwartier, was een beeld dat hij nooit meer zal vergeten: een vierjarig meisje met verwondingen van geweerschoten dat voor haar leven vocht. Ze was al 45 minuten lang geopereerd, maar de expertise van Khanafer was nodig om haar te redden. Er was veel vasculaire schade, vooral rond haar bekken. De specialisatie van de chirurg.

“Het was enorm triest om een jong meisje op de operatietafel te zien liggen”, zei de man op de persconferentie, even pauzerend om tegen de tranen te vechten. “Ik heb zelf vier kinderen, tussen 7 en 14 jaar oud. Het had mijn zoon kunnen zijn. Het had mijn dochter kunnen zijn.”

Foto: AP

Hij had nooit eerder een kind geopereerd, maar voerde de operatie uit. Dat was erg moeilijk, terwijl de emoties zich steeds meer meester van hem begonnen te maken. “Ik dacht heel de tijd aan mijn vrouw en mijn kinderen en wat er aan het gebeuren was. Maar ik moest mijn hoofd bij de operatie houden en deed dat ook.”

Huilend naar buiten gestormd

Zodra de operatie afgelopen was, barstte Khanafer in tranen uit en stormde hij naar buiten. “Ik heb mijn vrouw gebeld en haar gevraagd of zij en de kinderen veilig en gezond waren. Dat was zo. Daarna heb ik de vader van dat meisje toegesproken.” Die was ook gewond, maar werd gerustgesteld door de chirurg. “Ik heb hem gezegd dat we gedaan hebben wat in onze macht lag. Nu was het aan God.”

Sinds de aanslagen zegt Khanafer enorm veel gehad te hebben aan zijn collega’s, vrienden en familie. Hij noemt de operatie het hoogtepunt van zijn carrière en houdt de situatie van het meisje in de gaten. Ze ligt in een ander ziekenhuis, nog steeds in kritieke toestand, maar “ik ben extreem optimistisch dat ze erdoor komt”.

Hoofddoek afnemen

Foto: AP

Ook zijn kinderen waren zwaar onder de indruk van wat zich in Christchurch afgespeeld heeft. “Mijn 13-jarige dochter vroeg haar moeder om haar hoofddoek af te nemen. Ze was bang dat zij het volgende doelwit zou zijn. Maar ik heb haar gezegd dat we een veilig dorp zullen blijven.”

Na de aanslag liggen nog 29 mensen in Christchurch Hospital te herstellen van hun verwondingen, waarvan acht in kritieke toestand.