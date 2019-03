Katrien R. naar cel na moord op echtgenoot: like op Facebook was signaal om over te gaan tot actie

Lebbeke - Katrien R. uit Lebbeke is woensdag door de correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot 20 jaar cel voor het geven van de opdracht voor de huurmoord op haar echtgenoot. Gino V. R., die de fatale kogels afvuurde, kreeg 18 jaar cel.

Garagist Wim Van Cauteren werd op 2 juni 2014 in de slaapkamer boven zijn garage in Lebbeke vermoord met vier kogels uit een longrifle. Zijn echtgenote Katrien R. bekende al snel dat ze de moord had besteld bij Gino V. R. (49), een “vriend” des huizes, in ruil voor 35.000 euro en 2.000 euro die hij in de broek van het slachtoffer vond.

Katrien R. kreeg 20 jaar cel voor de moord op haar man. Foto: Geert De Rycke

Volgens Katrien R. was het leven met haar man jarenlang één grote hel vol geweld. “Hem laten vermoorden leek me de enige oplossing.”

20 jaar cel

Openbaar aanklager Bart De Boes hechtte weinig geloof aan die verklaringen, en eiste 26 jaar gevangenisstraf voor de vrouw. De rechter was iets milder, en nam het echtelijke geweld wel in rekening.

“De rechtbank neemt aan dat Wim Van Cauteren geen goede partner was: mevrouw werd psychologisch en seksueel vernederd, er was ook fysiek geweld. Toch is de rechtbank ervan overtuigd dat Katrien R. bepaalde feiten heeft aangedikt om te verantwoorden dat ze haar man heeft laten vermoorden. Ze was moegetergd, maar er was een andere mogelijkheid dan haar man te laten vermoorden. Ze had kunnen beslissen om haar man te verlaten. Dat zou niet gemakkelijk geweest zijn, maar het is niet aannemelijk dat Wim haar dan zelf zou hebben vermoord, zoals werd beweerd. Het moordplan kwam er niet in een opwelling, ze dacht er uitgebreid over na.”

Jaar minder cel

Gino V. R., die 24 jaar riskeerde, kreeg 18 jaar cel en wordt ook levenslang uit zijn rechten ontzet. Volgens de rechtbank is hij “zonder twijfel schuldig aan moord, voor een grote som geld. Toch zou hij die niet hebben gepleegd als Katrien R. hem niet thuis was komen ophalen. Hij werd ook aangemoedigd door Melissa D.S.”

Die vrouw werd veroordeeld tot 5 jaar cel (waarvan twee jaar met uitstel) omdat ze haar ex-partner aanzette om de moord te plegen omwille van het geld. “Ze wist op voorhand heel goed dat Wim vermoord zou worden, en ze wist het precieze ogenblik”, aldus de rechtbank. “Dan is het ongeloofwaardig dat ze zich wel de gesprekken zou herinneren, maar niet de inhoud ervan.”

Bij alle vonnissen werd rekening gehouden met een lichte overschrijding van de redelijke termijn: daardoor kregen alle beklaagden een jaar minder celstraf dan wat anders het geval zou geweest zijn.