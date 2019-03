Bombardier gaat in Frankrijk shuttles van Eurotunnel renoveren voor 150 miljoen euro

Bombardier Transportation heeft een contract binnengehaald voor de renovatie van negen “PAX” shuttles van Eurotunnel, elk samengesteld uit 26 wagons. Met het contract is een bedrag van 150 miljoen euro gemoeid, zo hebben beide ondernemingen woensdagochtend bekendgemaakt in een gezamenlijk persbericht. De shuttles werden in de jaren 1990 gebouwd bij Bombardier in Brugge en Frankrijk. De renovatie van de shuttles zal in Frankrijk gebeuren, en niet in de site in Brugge.