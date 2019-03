Dag voor fatale crash in Indonesië werd ander Boeing-toestel al “geconfronteerd met identieke storing”

Een Boeing 737 MAX-vlucht van Lion Air kreeg een dag voor hetzelfde toestel van de maatschappij op 29 oktober crashte in de Javazee met 189 mensen aan boord, te maken met identiek dezelfde storing. Toen was er echter een piloot aan boord die het probleem wist op te lossen.

De bemanning van de vlucht met de Boeing 737 Max probeerde, geconfronteerd met het probleem, het toestel onder controle te krijgen. De extra piloot, die ook in de cockpit zat, kon het probleem correct inschatten en vertelde de bemanning hoe ze het slecht werkende besturingssysteem moesten uitschakelen, zo vernam Bloomberg van twee mensen die vertrouwd zijn met het Indonesische onderzoek.

De volgende dag kreeg de crew van een andere Lion-Air vlucht met de Boeing 737 Max te maken met exact hetzelfde probleem. Zij wisten echter niet hoe het te verhelpen, waardoor het toestel neerstortte.

De aanwezigheid van een derde piloot in de cockpit van de eerdere Lion Air-vlucht is een nieuwe onthulling, en stond niet in het rapport van 28 november van de Indonesische autoriteiten over de crash. Het kan mogelijk helpen om een antwoord te vinden op de vraag waarom de ene piloot die met het probleem te maken kreeg een ramp kon vermijden, terwijl de andere crashte.