Vrouw aangerand en bedreigd met vuurwapen in Zoniënwoud, burgemeester waarschuwt: “Ga minstens per twee op pad”

Hoeilaart - “Ga altijd minstens per twee op pad als je het Zoniënwoud in trekt.” Dat zegt Hoeilaarts burgemeester Tim Vandeput (Open VLD) nadat maandagnamiddag een vrouw van 24 jaar aangerand werd tijdens het joggen in het Zoniënwoud.

Het incident gebeurde maandagnamiddag rond 17.30 uur in de buurt van de Koningsvijvers, niet ver van het treinstation van Groenendaal. “Het gaat om een aanranding, geen verkrachting”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “De vrouw was aan het joggen. Ze zou plots langs achter vastgegrepen zijn door een man. Die zou haar ook bedreigd hebben met een vuurwapen.”

De vrouw kon ontkomen en verwittigde onmiddellijk de politie. Die nam de klacht ernstig, en startte meteen een zoektocht. Er kwam heel wat politie ter plaatse en ook de politiehelikopter kwam mee speuren. Via het Buurtinformatienetwerk werden buurtbewoners opgeroepen om uit te kijken naar een kleine, smal gebouwde man met getinte huid en snor. Hij zou een Michelinjas gedragen hebben, had zijn kap op en had ook een rugzak bij. De man blijft voorlopig spoorloos. De politie onderzoekt de feiten.

Nooit alleen in het bos

“Los van de ernst van deze feiten zou het een gulden regel moeten zijn om nooit alleen een bos in te gaan”, zegt de burgemeester. “Ik woon al 47 jaar naast dat bos en er is me altijd geleerd dat je daar best niet alleen gaat lopen. Niet omdat het er per se gevaarlijk is, maar omdat er altijd iets kan gebeuren. Als ik ga lopen, is dat altijd samen met mijn vrouw.”

“Ik kan me bovendien niet herinneren dat er in al mijn jaren als burgemeester al eens eerder een klacht als deze is geweest. Ik wil na dit incident dan ook geen groot alarm slaan dat het onveilig is in het Zoniënwoud. Ik wil iedereen gewoon helpen herinneren aan iets dat ons eigenlijk als kind wordt aangeleerd: ga altijd minstens per twee op stap.”