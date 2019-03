Al zeker vier doden bij instorting van gebouw in India

In het zuiden van India zijn minstens vier doden gevallen toen een gebouw instortte. Dat meldt de politie woensdag. Gevreesd wordt dat er nog heel wat meer slachtoffers onder het puin liggen.

Het drie verdiepingen tellende gebouw in het dorp Dharwad in de zuidelijke staat Karnataka stortte dinsdag in terwijl het in aanbouw was. Tientallen mensen raakten bedolven, de meeste van hen arbeiders die aan het werk waren op de site.

“De reddingsoperaties gaan door. We moeten het puin heel voorzichtig verwijderen zodat we de mensen kunnen vinden die nog steeds begraven liggen”, zei de politie.

Er zijn vier lichamen gevonden en 46 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. Volgens de politie liggen mogelijk nog 30 mensen bedolven onder het puin.