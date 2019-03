Noordoosten van Australië getroffen door cycloon

Het uiterste noordoosten van Australië werd woensdag getroffen door een krachtige cycloon, die al stroomonderbrekingen veroorzaakte en in de komende dagen mogelijk nog in kracht toeneemt.

Cycloon Trevor, momenteel van categorie drie, ging gepaard met windstoten van 165 kilometer per uur, toen hij dinsdagavond het Kaap York-schiereiland ten noorden van de Australische deelstaat Queensland bereikte, waar kleine geïsoleerde dorpen werden getroffen.

Het Australische meteorologische instituut meldde dat de storm langzaam in westelijke richting naar de Golf van Carpentaria verschuift, waar hij naar verwachting zal evolueren naar categorie vier voor hij opnieuw aan land komt. Ergon Energy, een energieleverancier in de staat Queensland, zei klaar te staan om teams in te zetten om de kabels te herstellen in de regio van Lockhart River en Coen, waar momenteel geen elektriciteit is. Dave Clarke, van de Aboriginal-stad Lockhart River, zei dat niemand de kracht van de cycloon correct had voorspeld. “Iedereen moet thuis blijven omdat we geen schuilplaats voor cyclonen hebben”, zei hij.

Lokale politiechef Brian Huxley zei dat hulp voorzien aan deze afgelegen gebieden een uitdaging zal worden.