Baasjes rouwen om doodgebeten oude kat: “We wisten dat we ooit afscheid moesten nemen, maar zo’n einde konden we missen”

Een enorme schreeuw wekte Thiara Van Hauwaert uit de wijk ’t Vrije in Moorsele bij het West-Vlaamse Wevelgem woensdagmorgen omstreeks 5 uur uit haar slaap. Na even rond te hebben gekeken kon ze de oorsprong niet achterhalen en wou ze nietsvermoedend terug onder de wol de kruipen.

Wanneer ze echter toch nog door het badkamerraam tuurde, kon ze haar ogen nauwelijks geloven. Op de grond lag haar 17 jaar oude kat Droopy. Levenloos. Voor het lichaam van de onfortuinlijke kat stond een Duitse herder. “Ik probeerde nog luidkeels te roepen, maar de hond bleef staan”, zegt Thiara.

Nek gebroken

Samen met haar moeder Donelia Sabbe stormde ze daarop naar buiten. De hond leek niet onder de indruk en bleef gewoon staan. Pas wanneer Thiara’s vriend Kevin zich moeide vluchtte de herdershond richting de tuin van de buren. Pas dan konden ze echt zien hoe erg de poes eraan toe was. “Droopy was duidelijk aangevallen. Zijn nek was gebroken. Gelukkig waren we er snel bij, of de hond kon Droopy helemaal verscheurd hebben.”

Het gevaar was echter nog niet helemaal geweken. Eén van de andere vijf katten van het gezin liep ook naar buiten en daarop keerde de Duitse herder terug. “De hond werd helemaal hysterisch”, vertelt Donelia. Ze vluchtte vlug naar binnen met haar kat. “De hond kwam aan het raam van de living staan en brieste van woede.”

Scherp beeld

De hond vluchtte daarna weer naar de buren waar hij nog even blafte om dan met de noorderzon te verdwijnen. De tol was hoog. “We wisten wel dat Droopy met zijn 17 jaar niet heel lang meer ging leven, maar zo’n einde hadden we toch kunnen missen”, zucht Donelia. “Slapen was zijn grootste hobby. Normaal slaapt hij altijd in de garage, maar gisterenavond wou hij voor één keer niet naar binnen.”

Het gezin hoopt nu dat de politie kan helpen om de hond op te sporen. "We hebben proberen foto's te nemen van de hond, maar het was erg donker buiten. Door de schrik was het ook heel moeilijk om een scherp beeld te krijgen", zegt Thiara. "De hond zag er wel verzorgd uit en had helemaal geen schrik."