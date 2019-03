Google krijgt van Europa boete van 1,5 miljard euro

De Europese Commissie heeft de Amerikaanse zoekgigant Google woensdag bedacht met een nieuwe megaboete van 1,49 miljard euro. Volgens de Commissie misbruikt Google met zijn advertentiemakelaar AdSense zijn dominante marktpositie in de online advertentiemarkt.

AdSense is de advertentiemakelaar van Google. Volgens de Commissie zou de techreus in contracten met websites een aantal beperkende clausules laten opnemen die concurrenten verhinderen om ook hun zoekadvertenties op deze websites te plaatsen. “Dit wangedrag heeft tien jaar geduurd en andere bedrijven verhinderd om te concurreren op basis van verdienste en om te innnoveren”, zo lichtte eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager toe.

Google kreeg eerder al twee keer een boete van de Europese Commissie, ook al voor misbruik van de dominante positie. In juli vorig jaar kreeg de techreus een recordbedrag van 4,3 miljard euro opgelegd omdat hij de positie van besturingssysteem Android had misbruikt om zo de Google-zoekmachine te bevoordelen. In juni 2017 ging het om een boete van 2,4 miljard euro, omdat het bedrijf misbruik maakte van de dominante marktpositie van zijn zoekmachine om zijn online shoppingdienst Google Shopping een onrechtmatig voordeel te geven op de concurrenten.