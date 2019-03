Advocaat krijgt 3 maanden cel voor sjoemelen met geld van cliënten in schuldbemiddeling

Kortrijk - De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft een advocaat van de West-Vlaamse balie woensdag veroordeeld voor misbruik van vertrouwen. Hij trad op als schuldbemiddelaar, maar zou geld van de rekening van enkele cliënten overgeschreven hebben naar zijn eigen privérekening. Hij kreeg drie maanden cel met uitstel.

Als schuldbemiddelaar beheerde de Kortrijkse ex-advocaat het inkomen van zijn cliënten om hun schulden af te betalen. Toen een van hen opmerkte dat betalingen aan schuldeisers uitbleven, diende die klacht in. “Er is sprake van ernstige anomalieën, waarbij gedurende verschillende jaren geld van de ene rekening naar de andere werd gestort”, zei de procureur tijdens het proces. “De lofrede van de verdediging over de beklaagde als advocaat strookt niet met het wanbeheer van zijn schuldbemiddelingsdossiers.”

In vijf zaken zou de beklaagde geld van de ene rekening naar de andere hebben overgeschreven, soms ook naar eigen privérekeningen. Hij zou ook zijn ereloon van de rekening hebben gehaald zonder dat hij daarvoor de toestemming had van de rechtbank. Volgens de verdediging kon de 60-jarige man hooguit slordigheid worden verweten omdat hij weinig kaas had gegeten van schuldbemiddeling, en dat deed om de balie te helpen.

De Kortrijkse strafrechter oordeelde dat hij schuldig was en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel. Oorspronkelijk was sprake van verduistering van 100.000 euro, maar in het vonnis herleidde de rechter dat naar 45.000 euro.