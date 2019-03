Ex-Chiroleider veroordeeld voor aanranding van vier meisjes: “Hij ging bewust op zoek naar meisjes die hem niet zouden tegenspreken”

Kortrijk / Harelbeke - Een 24-jarige man uit Harelbeke is woensdag veroordeeld tot een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel voor aanranding van vier Chiromeisjes. Een van de slachtoffers was amper dertien jaar toen ze gedwongen werd om de jongeman te bevredigen.

De man was geen leider meer bij Chiro Sint-Jan in Kortrijk op het moment van de feiten, maar kende de meisjes van de jeugdbeweging. Hij bleef contact houden via chat en vroeg hen om zich uit te kleden en naaktfoto’s te sturen. Er werd een klacht ingediend en het parket startte een onderzoek. Daaruit bleek dat de man in 2012 al een meisje had aangerand. Hij was toen zelf amper achttien jaar. In de lokalen van de jeugdbeweging voerde hij het 13-jarige slachtoffer dronken en dwong haar om hem te bevredigen. Een ander slachtoffer betastte hij na een feestje.

Volgens de procureur heeft de man misbruik gemaakt van zijn machtspositie als voormalig leider. “Hij ging bewust op zoek naar meisjes die hem niet zouden tegenspreken”, klonk het tijdens het proces. Volgens de man zat hij in een slechte periode en dronk hij te veel.

De Kortrijkse strafrechter veroordeelde hem woensdag tot een celstraf van acht maanden met uitstel. Hij moet wel een aantal probatievoorwaarden naleven. Doet hij dat niet, dan moet hij alsnog naar de gevangenis.