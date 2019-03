Getuigen uit ophefmakende documentaire spannen nieuw pedofilieproces tegen Michael Jackson aan

Nog voor de zomer komt er een nieuwe rechtszaak waarin Michael Jackson wordt beschuldigd van kindermisbruik. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro.

Michael Jackson zal zelf niet voor de rechtbank in Los Angeles verschijnen, wegens al tien jaar dood, maar een rechtszaak komt er zeker. Dat zegt advocaat Vince Finaldi woensdag aan de Franse krant Le Figaro. Vinaldi is de advocaat van Wade Robson en James Safechuck, de twee mannen die in de ophefmakende documentaire Leaving Neverland getuigen hoe Jackson hen als kind jarenlang misbruikte.

Robson, die zowel in 1993 als in 2005 voor Jackson getuigde en toen alle misbruik ontkende, stapte al eerder naar de rechtbank om Jackson aan te klagen. In 2013 noemde de rechter zijn klacht niet ontvankelijk, vanwege zijn eerdere getuigenissen, maar ook omdat de feiten van dertig jaar eerder dateerden en Jackson inmiddels was overleden.

#metoo

Volgens advocaat Finaldi zou de rechter nu wel eens anders kunnen oordelen. De documentaire heeft veel losgemaakt, de getuigenissen van beide heren zijn bijzonder overtuigend, en er is sprake van voortschrijdend inzicht, door #metoo, de schandalen rond misbruik in de kerk, enzovoort.

Nog volgens Vinaldi zou de uitspraak al op het eind van de zomer, begin van de herfst kunnen volgen. Het is niet duidelijk of Robson en Safechuck een schadevergoeding zullen eisen, en van wie dan wel. Wel voegt Vinaldi er nog aan toe dat de entourage van Jackson, die destijds de contacten met de kinderen en hun familie onderhield voor de zanger, niet vrijuit gaat.

