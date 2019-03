Finland opnieuw gelukkigste land ter wereld, België staat achttiende

In het VN-rapport over geluk in de wereld, dat woensdag op de Internationale Dag van het Geluk werd gepubliceerd, staat Finland voor het tweede jaar op rij op nummer één in de lijst van de gelukkigste landen. België staat op de achttiende plaats.

In het World Happiness Report, dat gebaseerd is op drie jaar van enquêtes door onderzoeksbureau Gallup over hoe gelukkig burgers zichzelf vinden, staan buurlanden Denemarken en Noorwegen op de tweede en derde plaats, gevolgd door IJsland. De factoren die in rekening gebracht werden zijn het bruto binnenlands product per inwoner, het verwachtte aantal gezonde levensjaren en de waargenomen corruptie bij overheid en in het bedrijfsleven.

Het rapport voor 2019 focuste zich in het bijzonder op “geluk en de gemeenschap”, waarbij gekeken werd naar factoren als sociale media en technologie, sociale normen, conflicten en regeringsbeleid. “Hoe gemeenschappen met elkaar omgaan, of het nu op school is, op het werk, in de buurt of op sociale media, heeft ingrijpende gevolgen op het geluk in de wereld”, zei John Helliwell, professor aan de universiteit van Brits-Columbia en een van de medewerkers aan het rapport.

De top tien wordt vervolledigd door Nederland op de vijfde plaats, gevolgd door Zwitserland, Zweden, Nieuw-Zeeland, Canada en Oostenrijk. Ons land staat op de achttiende plaats en wordt gevolgd door de Verenigde Staten. Rusland staat op de 68ste plaats, China op de 93ste en India op de 140ste plaats.

Helemaal onderaan de lijst staan Rwanda, Tanzania, Afghanistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan op de laatste plaats. De landen die er het felst op achteruit gegaan zijn qua geluk sinds de periode 2005-2008 zijn Jemen, India, Syrië, Botswana en Venezuela. Volgens het rapport is dat het gevolg van “een bepaalde combinatie van economische politieke en sociale spanningen”.