Britse premier May vraagt EU nu ook formeel om kort uitstel van Brexit

De Britse premier Theresa May heeft de Europese Unie gevraagd om de Brexit te mogen uitstellen tot 30 juni. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verwacht niet dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders deze week al zullen antwoorden op dat verzoek.

Het was een woordvoerder van Theresa May die woensdagochtend bevestigde dat May donderdag slechts om een kort uitstel van de Brexit zou vragen. Tot wanneer precies was toen nog onduidelijk, maar intussen is bevestigd dat May respijt vraagt tot 30 juni. “Ik heb deze ochtend aan de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, een brief verstuurd om hem te informeren dat het Verenigd Koninkrijk een verlenging van artikel 50 tot 30 juni wenst”, zo verklaarde May.

Dat kan opnieuw een koerswijziging worden genoemd. Een week geleden had May nog gezegd dat indien het Lagerhuis deze week haar Brexit-deal voor de derde maal niet zou goedkeuren, ze min of meer verplicht zou zijn om een lang uitstel te vragen, mogelijk zelfs tot in 2021. Die goedkeuring kwam er opnieuw niet, weliswaar om de simpele reden dat parlementsvoorzitter John Bercow maandag duidelijk maakte dat het niet toegestaan is om een eerder afgekeurd voorstel te blijven voorleggen aan de volksvertegenwoordigers.

Dat May nu toch slechts om een kort uitstel vraagt, doet ze volgens de Britse krant The Guardian om een opstand binnen haar partij van Brexiteers de kiem in te smoren. Die zijn als de dood voor een lang uitstel, omdat ze vrezen dat dat uiteindelijk zal leiden tot afstel.

Volgende week?

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verwacht niet dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders deze week al uitsluitsel zullen geven over een uitstel van het Britse vertrek uit de EU. Dat heeft hij woensdagochtend aangegeven in een gesprek met het Duitse radiostation Deutschlandfunk. “Dat kan u verrassen, maar ik denk dat er deze week geen beslissing zal zijn. Allicht zullen we elkaar volgende week opnieuw moeten zien, want May heeft in haar regering en parlement over niets een akkoord.”

Unanimiteit

Met een uitstel moeten alle Europese leiders instemmen. Hoofdonderhandelaar Michel Barnier gaf dinsdag nog eens aan dat de Europeanen de Britten geen uitstel zullen verlenen als Londen geen “concreet plan” kan voorleggen dat tot een geordend vertrek met een akkoord kan leiden.

Het Verenigd Koninkrijk zou aanvankelijk op 29 maart vertrekken uit de Europese Unie, maar het Britse parlement heeft zich nog steeds niet achter het terugtrekkingsakkoord geschaard dat premier Theresa May vorig jaar met haar Europese ambtgenoten sloot. Tegelijkertijd heeft een ruime meerderheid van dat parlement een vertrek zonder akkoord uitgesloten.

